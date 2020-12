FORMELLO - Lazio, Acerbi ce la fa! Conferma Escalante, ancora Tucu-Ciro

FORMELLO - Acerbi c’è e si allena in gruppo: stringerà i denti e giocherà con il Napoli. Leiva e Parolo al contrario saltano la seduta e non verranno nemmeno convocati. Il primo non ha smaltito il problema muscolare rimediato con il Verona, il secondo è fermo per una distorsione alla caviglia. Inzaghi recupera almeno il suo leader in difesa, provato alla vigilia tra Luiz Felipe e Radu. Dovrebbe essere questa la linea a protezione di Reina. Il “Leone” biancoceleste, dopo l’allenamento differenziato di ieri, si è riaggregato ai compagni svolgendo per intero la rifinitura. Acerbi al posto di Hoedt sarà l’unico cambio rispetto alla formazione vista nel turno infrasettimanale con il Benevento. Confermati tutti gli altri, a cominciare da Escalante, di nuovo in regia tra Milinkovic e Luis Alberto. Cataldi, Pereira e Akpa Akpro le alternative in panchina. Sulle fasce non possono rifiatare Lazzari (a destra) e Marusic (a sinistra): Fares è finito ko, ha riportato una lesione al polpaccio e rimarrà ai box per circa un mese. Davanti Correa favorito su Caicedo per affiancare Immobile: è stato provato il Tucu in coppia con la Scarpa d’Oro. Muriqi verrà convocato dopo quasi 30 giorni di stop, ha smaltito lo stiramento, sarà una carta offensiva in più. Possibile convocazione per i baby Franco e Adeagbo, entrambi difensori.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Hoedt, Patric, Armini, Franco, Adeagbo, D. Anderson, Cataldi, Akpa Akpro, Pereira, Caicedo, Muriqi. All.: Inzaghi.