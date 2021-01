FORMELLO - Lazio, Acerbi e Leiva ce la fanno. Scelto il partner di Immobile...

FORMELLO - Acerbi e Leiva ok, verranno impiegati per la prima del 2021 dopo lo stop muscolare di dicembre. Recuperato Luiz Felipe per la panchina, il brasiliano ha svolto la rifinitura e risponderà presente seppur non al meglio. Queste le indicazioni che arrivano dalla rifinitura del pomeriggio, in cui Simone Inzaghi prova Caicedo in coppia con Immobile: ci sarà il Panterone al fianco della Scarpa d’Oro (rimasto per qualche attimo a bordo campo a farsi massaggiare la coscia destra), vincerà il ballottaggio a tre con Muriqi e Pereira. Correa, così come Fares (stirato), è ai box per un problema al polpaccio: è alle prese con un’elongazione, spera di tornare a disposizione per il derby del 15 gennaio. Out anche Parolo, ancora fermo per un trauma alla caviglia.

INDICAZIONI. Leiva si riprenderà il posto in regia, ai suoi lati gli intoccabili Milinkovic e Luis Alberto. Sulle fasce Lazzari a destra e Marusic a sinistra, non ci sono altre scelte. In difesa, davanti a Reina, il terzetto con Patric, Acerbi e Radu. Hoedt in panchina, entrerà nelle rotazioni del reparto arretrato visto il tour de force che aspetta la Lazio a gennaio. Possibile convocazione per i baby Franco e Bertini.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo. A disp.: Strakosha, Alia, Armini, Franco, Luiz Felipe, Hoedt, D. Anderson, Escalante, Cataldi, Akpa Akpro, Pereira, Muriqi. All.: Inzaghi.