FORMELLO - Lazio, altra doppia: si rivede Immobile

AGGIORNAMENTO ORE 16.45 - Una buona notizia nel pomeriggio, Immobile svolge per intero l’allenamento coi compagni. Ciro era rimasto a riposo ieri e stamattina per sintomi influenzali. Nulla di preoccupante, come confermato nella seconda seduta odierna. Riscaldamento e prove tattiche per la squadra, a cui è rimasto aggregato soltanto Troise come baby Primavera.

FORMELLO - Altra doppia, altra faticaccia. Il “ritiro” a Formello va avanti, stesse modalità di Auronzo: mattinata divisa per reparti, oggi pomeriggio il gruppo lavorerà invece in modo unico. La prima sgambata procede con esercitazioni per la linea difensiva e poi per centrocampisti e attaccanti. Soltanto il riscaldamento è collettivo. Alle 15 si lavorerà dal punto di vista tecnico. Oltre a Milinkovic e Vecino, in pausa nella settimana post-Mondiale, non si vedono in campo Immobile (febbricitante) e Bertini. Riaggregato invece Basic, fermo negli ultimi giorni per un attacco influenzale. Ci sono tutti gli altri, anche Romagnoli, Gila e Patric, che negli ultimi giorni hanno lavorato a ritmi meno sostenuti per gestire le proprie condizioni. Aggiunti alla squadra i baby Troise, Coulibaly e Bigonzoni. Nel pomeriggio e domani mattina le ultime sgambate nel centro sportivo biancoceleste, poi domenica di pausa e lunedì inizierà il mini-ritiro in Turchia. Non più Belek, sarà Manavgat la sede scelta per la permanenza di 5 giorni che prevederà due amichevoli (da ufficializzare contro Galatasaray e Hatayspor, indicativamente il 13 e il 16 dicembre).