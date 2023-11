FORMELLO - Lazio, altra seduta: le valutazioni su Vecino e Zaccagni

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Un altro allenamento a ranghi ridotti e con tanti ragazzi della Primavera aggregati. Si andrà avanti così fino alla metà della prossima settimana, quando rientreranno i nazionali e si farà una nuova valutazione sugli infortunati. Hysaj, Kamada, Provedel e Lazzari sono fuori per gli impegni con Albania, Giappone e Italia, Luis Alberto (squalificato a Salerno) continua a essere gestito, ai box ci sono sempre Marusic, Vecino e Zaccagni.

Quello che preoccupa meno è il montenegrino, colpito duro a Bologna, fuori in Champions, poi rientrato per il derby. Non sta forzando la caviglia in questi giorni. Vecino ha rimediato una lieve lesione al gluteo, proverà a recuperare in tempo. La convocazione è in dubbio. Zaccagni, invece, era finito ko con il Feyenoord per una distorsione al legamento collaterale del ginocchio destro.

Per l'estern tempi strettissimi per il match all'Arechi, lo staff potrebbe puntare a un suo ritorno con il Celtic. Oggi aggiunti al gruppo 6 baby di Sanderra: Renzetti, Bedini, Ruggeri, Di Tommaso, Saná Fernandes e Gonzalez. Per domani è prevista una doppia seduta (ore 11 e 15), poi Sarri concederà sabato e domenica liberi alla squadra.