FORMELLO - Lazio, ancora tattica: Inzaghi rilancia Leiva ma tiene sulla corda Parolo

Si torna a correre a Formello dopo la seduta di ieri annullata da Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste richiama tutti alle 18 al centro sportivo, raduna la squadra al centro del campo e spiega a tutti il tema dell'allenamento di oggi. Ancora tattica, un'ampia fase di lavoro viene dedicata a questo. Si studia l'avversario di domenica, si mischiano le carte per non dare troppe indicazioni. Acerbi, Leiva e Caicedo confermano di essere pienamente recuperati, gruppo al completo (eccezion fatta per Wallace, Durmisi e Jorge Silva). C'è anche Lukaku, che svolge la prima parte in gruppo e poi si defila per un differenziato. Difficilmente ce la farà a rientrare nell'elenco dei convocati per domenica, l'obiettivo è di riaverlo a pieno ritmo dopo la settimana di sosta.



UNDICI ANTI-ROMA - Concentrazione massima, l'importanza della partita di domenica è ben chiara nella testa dei calciatori biancocelesti. Il clima è sereno, si suda e si scherza. Inzaghi spiega ogni movimento ai suoi, grida e dà indicazioni ai reparti. Tiene tutti sulla corda, ma un'idea su chi scenderà in campo nel derby già se l'è fatta. Si va verso la conferma dell'undici visto contro la Sampdoria, l'unico cambio potrebbe essere quello di Leiva al posto di Parolo. Il brasiliano è recuperato, è pronto a riprendersi le chiavi della regia, anche se il periodo di forma dell'azzurro e la buona prestazione a Marassi, qualche dubbio lo lasciano. Parolo viene provato ancora in quella zona: l'unico vero ballottaggio è lì, nel cuore del centrocampo, ma l'ex Liverpool rimane in vantaggio. Solo tra domani e la rifinitura di sabato mattina, arriveranno indicazioni più precise. L'allenamento si chiude con un lavoro su traversoni e conclusioni in porta, appuntamento per domani alle ore 9.30.



