FORMELLO - Lazio, attesa per Patric: le possibili mosse di Sarri contro l'Inter

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Si attende il ritorno in gruppo di Patric, è previsto per domani. Lo spagnolo ha smaltito l'attacco influenzale che l'ha messo ko per la trasferta di Champions con l'Atletico, aveva appena recuperato dal fastidio al polpaccio accusato in Coppa Italia. Domani è prevista una doppia rifinitura: lo spagnolo confermerà il rientro, potrebbe far coppia con Casale al centro della difesa.

Le scelte nel reparto arretrato non sono comunque scontate, Gila ne ha giocate 6 di fila durante il periodo d'emergenza. Romagnoli è ai box per una distrazione muscolare al polpaccio, punta a tornare a disposizione contro l'Empoli il 22 dicembre. Sulle fasce Lazzari a destra e Marusic in vantaggio su Hysaj a sinistra.

A centrocampo Rovella in regia, di ritorno dal turno di squalifica in Europa. Ai suoi lati Guendouzi e Luis Alberto. Davanti out Isaksen (lesione al retto femorale), sulle fasce - salvo sorprese - toccherà a Felipe Anderson e Zaccagni (sono in pole su Pedro). Al centro Immobile più di Castellanos, Sarri si affiderà al capitano contro la capolista.

Pubblicato il 15/12 alle 23.40