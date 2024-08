FORMELLO - Lazio, Baroni carica la squadra: diversi cambi in testa...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Le prove tattiche e la carica motivazionale. Baroni prepara la sfida con il Milan facendo riferimento al recente passato: può dare una spinta in più il ricordo della partita all’Olimpico della passata stagione, finita con 3 cartellini rossi per i calciatori biancocelesti (Pellegrini, Marusic e Guendouzi). Il tecnico prosegue con i test a Formello e riflette sui possibili cambi di formazione rispetto alla trasferta di Udine. Noslin ha deluso, la sua maglia se la contendono Isaksen e Tchaouna, il danese è in leggero vantaggio visto l’ingresso positivo di sabato scorso.

Occhio alla regia, potrebbe riprendersi il posto Rovella dopo l’impiego di Vecino nella seconda giornata. Dall’inizio o nel secondo tempo, poi, chiedono spazio Tavares e Castrovilli. Domani alle 18 e nella rifinitura di venerdì (stesso orario) si tireranno le somme: il portoghese prova a strappare una chance a sinistra, a quel punto il ballottaggio sarebbe a destra tra Lazzari e Marusic. A centrocampo l’eventuale dubbio sarebbe tra l’ex Fiorentina, Dele-Bashiru e Vecino, stavolta dietro nella corsa alla maglia. Ai box Gila, tornerà dopo la sosta. Ancora fermi Pellegrini, rimasto coinvolto venerdì mattina in un incidente stradale, e Casale, sostituito all'intervallo al Bluenergy Stadium per un fastidio al polpaccio e finito anche al centro del mercato in uscita.

