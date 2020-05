FORMELLO - Lazio, bis collettivo: Leiva completa la seduta, frena Correa

FORMELLO - Il bis, e si andrà avanti così. Secondo allenamento collettivo a Formello, è tornata la normalità e insieme a lei i contatti, i contrasti, le partitelle. Stesso orario di ieri, le 10, tutti in campo contemporaneamente. Niente più turni o gruppi. Mancano solo i calciatori ancora all’estero e gli infortunati. Strakosha si riaggregherà nel giro di una settimana, Vavro potrebbe aver bisogno di più giorni prima di riunirsi ai compagni. È finito ai box per uno stiramento muscolare rimediato in quarantena. A riposo anche Adekanye, uscito anzitempo dalla sgambata andata in scena 24 ore fa. Ha pagato gli sforzi. Per il resto la squadra è al completo.

CONDIZIONI. C’è anche Lucas Leiva, viaggia spedito verso il pieno recupero. L’unica differenza inizialmente la fa il fratino arancione da jolly, indossato per le esercitazioni tattiche. Poi però il brasiliano prende il posto di Correa in una delle due formazioni. Il Tucu si ferma e rientra in anticipo mentre sono in corso gli allunghi. La speranza è che sia semplice gestione: i calciatori in queste settimane sono stati stoppati al minimo fastidio. Leiva non fa una piega e prende parte anche alla sfida di chiusura a campo ridotto: seduta completata. Si era operato ad aprile al ginocchio destro. Ha litigato un po’ i carichi, ma va considerato recuperato. Ancora all’estero invece Lulic e Proto, si riaffacceranno a Formello il 3 giugno, quando rientrando in Italia non dovranno più osservare la quarantena di 14 giorni.