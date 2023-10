FORMELLO - Lazio, c'è Zaccagni in gruppo. Immobile, altra seduta a parte

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Immobile ancora part-time, Zaccagni invece in gruppo. Sono i segnali della seduta odierna: Ciro dovrebbe riunirsi domani ai compagni, ha sfruttato il pomeriggio per delle esercitazioni individuali con e senza il pallone. Non è in dubbio la convocazione per la trasferta di Reggio Emilia, semmai la titolarità visto il ballottaggio con Castellanos, convincente contro l'Atalanta prima della sosta.

Una partita in cui Zaccagni aveva rimediato un problema alla caviglia destra: l'ha smaltito e oggi ha partecipato all'intero allenamento con la rosa, ancora "orfana" di Marusic e Vecino, i due nazionali utilizzati ieri da Montenegro e Uruguay. Hysaj, risparmiato dall'Albania, non ha perso tempo e si è già riaggregato. Non si sono visti invece Gila e Pedro.

Gestione per Provedel, alle prese con una contusione all'anca: la botta non gli ha permesso di rispondere alla convocazione di Spalletti. Ieri il portiere aveva svolto in campo la sgambata, oggi è rimasto a riposo. Non dovrebbero esserci dubbi per il match di sabato.