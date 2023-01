FORMELLO - Lazio, Casale già in gruppo: le prove anti-Sassuolo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Casale c’è. Una buona notizia per Sarri, già alle prese con la squalifica di Lazzari e l’infortunio di Gila, l’unico assente della seduta odierna. L’ex Verona, che ieri pomeriggio aveva accusato leggeri sintomi influenzali, si è riunito subito ai compagni rilanciando la propria candidatura per la trasferta con il Sassuolo. Si gioca il posto con Patric, lontano dal campo dallo scorso 3 novembre (Feyenoord-Lazio). Ha pagato un’infiammazione al ginocchio e le successive scelte del tecnico biancoceleste. Ora rincorre, verrà rilanciato domenica oppure giovedì prossimo contro il Bologna in Coppa Italia. Lo spagnolo, in teoria, potrebbe essere anche schierato da terzino destro. Un’opzione al momento solo sulla carta, non sul campo.

MOSSE. Per la sostituzione di Lazzari rimane in vantaggio Hysaj, di nuovo testato sulla fascia destra durante le prove tattiche. Patric ha fatto invece coppia con Romagnoli, il ballottaggio con Casale rimane aperto. A centrocampo e in attacco tutte le armi a disposizione. Luis Alberto, dopo la buona prova con l’Empoli, potrebbe essere confermato insieme a Milinkovic e Cataldi. Davanti favoriti Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni, con Pedro e i due baby Cancellieri-Romero utilizzabili a gara in corso.

