FORMELLO - Lazio, Cataldi differenziato: Sarri fa il punto sull'Atalanta

FORMELLO - Antivigilia e via alle prove tattiche. Sarri comincia a preparare la sfida con l’Atalanta di sabato sera, deve fare i conti con il problema alla coscia sinistra di Cataldi, unico assente del pomeriggio insieme a Radu (per il terzino lesione tra primo e secondo grado). Il regista verrà valutato domani, non preoccupa particolarmente, dovrebbe tornare in gruppo nella rifinitura in programma tra 24 ore. Oggi ha svolto soltanto una corsa differenziata in scarpe da ginnastica quando i compagni stavano ultimando la sgambata. Il resto della rosa è sicuramente a disposizione, il tecnico dovrà decidere quale terzino lasciare fuori contro Gasperini.

VALUTAZIONI. Lazzari spera nel rilancio dal primo minuto, in caso di suo ritorno Marusic slitterebbe a sinistra con Hysaj in partenza dalla panchina. Ci sono due maglie per tre giocatori. A centrocampo dipende dalle condizioni di Cataldi: Vecino si tiene eventualmente pronto per il posto tra Milinkovic e Luis Alberto. In attacco verso il rientro dall’inizio Felipe Anderson, sganciato nella ripresa al Bentegodi. Immobile continuerà ad aumentare il proprio minutaggio, nonostante il gol segnato a Verona rischia di partire tra le riserve Pedro. Nulla va escluso, Zaccagni la settimana scorsa faceva parte della lista degli affaticati. Le mosse tattiche dipendono anche dal dispendio di energie.