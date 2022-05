FORMELLO - Lazio, Ciro per l'Europa: ci sono due ballottaggi per Sarri

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Un ballottaggio in difesa e uno a centrocampo. Sarri si porta dietro due dubbi di formazione, il primo riguarda il compagno di Acerbi al centro del reparto arretrato. Patric è di nuovo in leggero vantaggio su Luiz Felipe. Le fasce sono scontate con l’utilizzo di Lazzari e Marusic. In regia, invece, prova a riprendersi la maglia Leiva a discapito di Cataldi. Duello serrato, è il punto interrogativo maggiore che accompagna la vigilia di Lazio-Sampdoria. Anche perché sono scontate tutte le altre scelte: Milinkovic e il rilancio di Luis Alberto per chiudere il terzetto in mediana, davanti il tridente solito con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile. Pedro è out per i problemi al polpaccio e prova a recuperare per la sfida con la Juve di lunedì 16 maggio. Moro è stato aggregato alla Primavera impegnata a Brescia, al gruppo è stato aggiunto il baby Under 18 Bigonzoni. Cabral, ieri fermo per un fastidio al ginocchio, ha svolto regolarmente la seduta e troverà posto in panchina.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Hysaj, Luiz Felipe, Kamenovic, Radu, Akpa Akpro, Leiva, Basic, Romero, Cabral, Bigonzoni. All.: Sarri.

