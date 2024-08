FORMELLO - Lazio, comincia la preparazione per Udine: le condizioni di Lazzari

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Comincia la preparazione all'anticipo di Udine, in campo si rivedono i titolari utilizzati con il Venezia, ieri impegnati soltanto nella sgambata di scarico. Due soli assenti: Gila (fermo per una lesione muscolare alla coscia sinistra) e Marusic, l'unico gestito da Baroni nella seduta pomeridiana. Regolarmente in gruppo Lazzari, uscito acciaccato dall'esordio stagionale (pestone alla caviglia), così come Tavares. Il portoghese, se riuscirà a lavorare coi compagni a pieno ritmo fino alla rifinitura di venerdì, proverà a rilanciare la candidatura per la fascia sinistra. Domani ripresa fissata alle 10, la rosa si allenerà di mattina fino alla vigilia e alla partenza per Udine.

Pubblicato il 20/08