FORMELLO - Lazio decimata: rifinitura con gli uomini contati, allarme covid?

FORMELLO - Lazio decimata alla vigilia della sfida con il Bruges. Allarme covid? In attesa di comunicazioni da parte del club sono soltanto 12 i calciatori della prima squadra in campo per la rifinitura. Al numero ristretto si aggiungono i baby della Primavera per rimpolpare il gruppo: sono Furlanetto, Franco, Pica, Bertini e Czyz. Partendo dalla lunga degli assenti: in campo non si sono visti Luis Alberto, Immobile, Pereira, Leiva, Lazzari, Cataldi, Luiz Felipe, Djavan Anderson, Strakosha, Armini, oltre a Escalante, già out sicuro per il nuovo problema muscolare rimediato con il Bologna.

EMERGENZA. La formazione provata è la conseguenza degli elementi sul terreno di gioco: Reina tra i pali, Patric, Hoedt e Acerbi in difesa, Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic e Fares a centrocampo, davanti la coppia Correa-Caicedo. Tra le riserve, dei big, soltanto Muriqi, altenato a Caicedo al fianco del Tucu. Ballottaggio tra il kosovaro e l'ecuadoriano per completare l'attacco. Nelle prossime ore potrebbe essere delineato meglio il piano e si capiranno quelli che saranno i forfait accertati. La Lazio si è sottoposta ieri mattina a un nuovo giro di tamponi (da parte della Uefa) e stamattina la rosa era ridotta all'osso.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares; Correa, Caicedo. A disp.: Alia, Furlanetto, Franco, Pica, Bertini, Czyz, Muriqi. All.: Inzaghi.