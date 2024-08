FORMELLO - Lazio, Dia già si allena in gruppo! Romagnoli a riposo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

FORMELLO - Antivigilia a Formello e subito in campo Dia. L'attaccante ha firmato nel pomeriggio, subito dopo si è allenato con i nuovi compagni. Punta già alla convocazione per domenica. Naturalmente andrà al massimo in panchina, oggi intanto si è consumata la sua primissima sgambata in biancoceleste. Due soli assenti, entrambi al centro della difesa. Gila si è nuovamente fermato per una lesione muscolare, lo spagnolo aveva già compromesso la sua preparazione a causa della frattura all'alluce a inizio estate. Rimarrà fuori per almeno 20 giorni.

La preoccupazione, una volta accertato il suo forfait, è per il riposo di Romagnoli, l'altro calciatore fermo alle 18. Domani verrà valutato e si capiranno le chance di recupero, comunque possibili. L'ex Milan, dovesse farcela, sarebbe affiancato da uno tra Casale e Patric, costretti a giocare in coppia invece in caso di stop precauzionale del compagno di reparto. In gruppo il resto della rosa, compresi Rovella e Tavares, i due acciaccati delle ultime settimane. Domani pomeriggio la conferenza di Baroni e poi la rifinitura.

Pubblicato ieri alle 21.45