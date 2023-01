FORMELLO - Lazio, domani la ripresa: Marusic affaticato

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

FORMELLO - Gli allenamenti riprenderanno domani dopo il giorno di riposo concesso da Sarri. Dita incrociate per un rientro veloce di Immobile, stamattina controllato di nuovo in clinica Paideia. Il capitano sta meglio, potrebbe farcela per la sfida di Coppa Italia con la Juventus del 2 febbraio. Le valutazioni a Formello sul suo conto saranno quotidiane. Da valutare ci sono anche Marusic e Vecino. Il montenegrino ha chiuso la partita con il Milan con un affaticamento, per questo motivo domenica non va escluso l'utilizzo di Lazzari a destra e Hysaj a sinistra. Al momento ci sono loro due in vantaggio. L'uruguaiano, invece, ha accusato un risentimento muscolare durante il riscaldamento (non è nemmeno entrato). Non dovrebbe preoccupare particolarmente.