FORMELLO - Lazio, doppia notizia positiva: Lazzari e Tavares in gruppo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Pochi calciatori in campo, tutti gli altri lavorano al chiuso. Quei "pochi", però, sono segnali di rientro importanti. Il piccolo gruppo è composto da Noslin, i due nuovi arrivati (Belahyane e Provstgaard), più Lazzari e Tavares, di ritorno dai rispettivi infortuni. L'ex Spal si era fermato per un problema al ginocchio, il portoghese per una lesione muscolare. Allenamento atletico, poi tre colori di fratini diversi per esercitazioni di possesso palla e partitella coinvolgendo tantissimi ragazzi della Primavera. Su un campo adiacente, intanto, sgambata differenziata per Vecino e Patric, i due lungodegenti della rosa biancoceleste.

Anche loro sono sulla via del recupero, non ce la faranno per domenica, potrebbero tornare tra i convocati per la successiva giornata contro il Napoli (sabato 15 febbraio). Da domani scatteranno le prove tattiche per la gara con il Monza. Pellegrini è stato escluso dalla lista, il ritorno di Lazzari e Tavares permetterà a Baroni di non adattare Gila a destra come successo nel finale di Cagliari. Hysaj ne avrà per circa 40 giorni. A centrocampo e in attacco, se non ci saranno controindicazioni fisiche, le scelte sono scontate o quasi: il tandem Guendouzi-Rovella, poi Isaksen, Dia e Zaccagni alle spalle di Castellanos.