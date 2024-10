FORMELLO - Lazio, doppia seduta: Gila prova a destra

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO ORE 18 - Terminata anche la seconda sgambata di giornata. Aggregati tanti ragazzi della Primavera di Sanderra, nel pomeriggio sono stati risparmiati Tavares e Pedro, oltre a Vecino e Lazzari. Le esercitazioni tattiche, naturalmente, sono state condizionate dalle tante assenze. Gila si è mosso a destra, chissà che non sia un segnale per il prossimo tour de force. Al centro testati Gigot con Romagnoli, Patric avanzato a centrocampo per questioni di esigenze numeriche. Baroni comunque ha già cominciato a studiare le soluzioni alternative a Marusic, titolare del ruolo dopo l’infortunio di Lazzari.

FORMELLO - Doppia seduta fissata, la prima mattutina è dedicata soprattutto al lavoro atletico. Il più significativo è quello svolto a parte da Vecino, in via di recupero dall’affaticamento rimediato in Europa League con il Nizza. Non convocato con l’Empoli, si rimetterà a disposizione per la trasferta con la Juventus. Baroni sta gestendo la rosa durante la sosta, ieri sono rimasti a riposo Gila e Tavares, oggi il gruppo era ancor più a ranghi ridotti. Non si rischia nulla visto lo stop del campionato. Ai box, purtroppo, è finito Lazzari per una lesione al retto femorale della coscia sinistra. Il terzino ne avrà per circa un mese, sarà chiamato agli straordinari Marusic, ora impegnato con il Montenegro per le sfide internazionali. Gli altri convocati sono Mandas, Guendouzi, Dele-Bashiru, Dia, Hysaj, Isaksen, Tchaouna.