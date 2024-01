FORMELLO - Lazio, doppia seduta: Taty in gruppo! Patric ancora fermo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Doppia seduta e una notizia positiva: Castellanos è tornato in gruppo e domenica, salvo sorprese, guiderà l'attacco biancoceleste. Il Taty si era fermato nel derby di Coppa Italia per una lesione all'adduttore sinistro, i controlli effettuati due giorni fa gli hanno dato il via libera, dalla sgambata pomeridiana si è riaggregato ai compagni. Il suo ritorno era una necessità per Sarri, orfano di Immobile e Zaccagni, entrambi squalificati.

L'esterno in questi giorni sta rifiatando dopo gli sforzi profusi contro la Roma e il Lecce, prima di alzare bandiera bianca nel riscaldamento di Riyad. Dalla trasferta di Udine si trascinava un problema all'alluce. Sulle fasce il ballottaggio è tra Isaksen e Pedro, con il danese sarebbe Felipe Anderson a spostarsi a sinistra. A centrocampo, con Guendouzi mezzala destra, si rinnoveranno i due ballottaggi: Luis Alberto o Vecino a sinistra, Rovella o Cataldi in regia. L'ex Monza è stato gestito nel secondo allenamento di giornata, in mattinata era regolarmente in gruppo.

In difesa si fanno i conti con le condizioni di Patric, sostituito con il Lecce per un problema alla spalla destra. Anche oggi lo spagnolo è rimasto a riposo, il suo recupero non è scontato, potrebbe toccare di nuovo a Gila affiancare Romagnoli al centro del reparto arretrato. Marusic sicuro del posto, l'altro dubbio è tra Lazzari e Pellegrini.