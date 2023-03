FORMELLO - Lazio, doppia seduta: via alle prove, Immobile spinge

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Si comincia a fare sul serio. Giornata di doppia a Formello: squadra divisa in mattinata tra calciatori difensivi e offensivi (Sarri col reparto arretrato, il vice Martusciello a seguire centrocampisti e attaccanti), poi gruppo unico nel pomeriggio per le vere prove anti-Monza. Il tecnico biancoceleste ha riabbracciato tutti i nazionali fatta eccezione di Gila e Vecino, gli ultimi a rientrare alla base. Si riaggregheranno domani. L’unico indisponibile per domenica è Marusic, squalificato per il rosso nel derby. Il montenegrino, proprio per questo, non ha partecipato alle esercitazioni tattiche, (osservate da fuori). Sulle fasce spazio a Hysaj, regolarmente in campo nonostante la caviglia non al meglio e gli sforzi con l’Albania, e a uno tra Lazzari e Pellegrini. L’ex Spal è in leggero vantaggio. In mezzo non è in discussione la coppia Casale-Romagnoli.

ENERGIE. Il recupero fondamentale è senza dubbio quello di Immobile. Ciro ha rispettato in pieno la tabella di marcia: la scorsa settimana ha lavorato in modo differenziato, da martedì si è riunito al gruppo senza riportare controindicazioni fisiche. A Monza dovrebbe tornare a guidare il tridente: in caso di scelta confermata rimarrebbe fuori uno tra Felipe Anderson, Zaccagni e Pedro. Potrebbe essere lo spagnolo a partire dalla panchina per dare il suo contributo nella ripresa: il capitano non può avere 90 minuti nelle gambe dopo quasi un mese di stop per la lesione al bicipite femorale sinistro. A centrocampo probabile conferma per il terzetto Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto. Il regista classe 1994 è favorito su Vecino, ancora non ritornato dalle fatiche internazionali con l’Uruguay.