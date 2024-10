FORMELLO - Lazio, due giorni di riposo: c'è un rientro imminente

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Due giorni di riposo concessi alla rosa. Baroni allenta la presa sulla Lazio, sabato e domenica liberi per il gruppo, che si ritroverà a Formello lunedì alle ore 15. La preparazione alla trasferta con la Juventus inizierà in modo soft, si attenderà il ritorno alla base dei nazionali per far scattare le vere prove tattiche anti-Motta. Ci sono 8 calciatori impegnati lontano da Formello, sono Marusic, Mandas, Hysaj, Dele-Bashiru, Guendouzi, Isaksen, Dia e Tchaouna. Ai box è finito Lazzari, ko per la lesione muscolare di medio grado al retto femorale della coscia sinistra: salvo sorprese, salterà tutte le partite (7) del prossimo tour de force.

Gli sforzi maggiori toccheranno a Marusic, intanto Baroni studia le soluzioni alternative con l'eventuale spostamento sulla fascia di uno tra Patric e Gila, testato a destra giovedì pomeriggio. Vicino al rientro Vecino, l'uruguaiano ha saltato la gara con l'Empoli per un affaticamento, questa settimana ha lavorato in modo differenziato, a breve verrà riaggregato ai compagni. Migliorano anche le condizioni di Gigot, che sta sfruttando la pausa del campionato per ritrovare una buona forma dopo l'estate complicata e il trauma contusivo alla spalla rimediato prima della trasferta di Firenze. Ci sarà bisogno di tutti per rimanere ambiziosi tra ottobre e novembre.