FORMELLO - Lazio, due giorni di riposo: tre calciatori da valutare

FORMELLO - Due giorni di riposo, si riparte mercoledì pomeriggio. Appuntamento in campo alle 18. La squadra, di mattina, effettuerà precedentemente dei test all'interno del centro sportivo. Sarri ha concesso 48 ore di relax dopo la doppia trasferta europea, in Inghilterra con l'Aston Villa e in Spagna con il Girona. La rosa è rientrata a Roma in piena notte, da dopodomani riprenderà la preparazione atletica, manca soltanto un'amichevole (quella di domenica con il Latina) prima dell'esordio in campionato di Lecce (20 agosto).

CONDIZIONI. Ieri sera non erano nemmeno in panchina Pedro, Hysaj e Marcos Antonio. Lo spagnolo è alle prese con un fastidio alla caviglia dopo il match a Walsall, da quel momento non si è più allenato coi compagni. Stamattina è stato controllato in Paideia mentre erano in corso le visite mediche d'idoneità di Isaksen (oggi pomeriggio a Formello per firmare il contratto di 5 anni con la Lazio). Hysaj convive da Auronzo con un'infiammazione al tendine d'Achille, ha condizionato le sue settimane di preparazione, da Lazio-Triestina in poi ha giocato mezz'ora con l'Aston Villa. Marcos Antonio ha rimediato un problema di natura muscolare (da capire l'entità).

NUOVI. Nessun problema particolare per Romagnoli, anche lui oggi in clinica, ma solo per degli accertamenti personali (nei giorni scorsi aveva accusato dei sintomi influenzali). Ieri è stato toccato duro alla caviglia da Stuani, ha chiuso il match senza controindicazioni. Fronte nuovi acquisti: tempi stretti per Kamada, difficilmente giocherà contro il Latina, deve sbrigare l'iter burocratico (com'era successo per Castellanos). Intanto il giapponese sta lavorando in modo differenziato a Formello, stamattina c'è stato il primo contatto con Sarri, appena tornato dalla Spagna.