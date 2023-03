FORMELLO - Lazio, Felipe rispolverato falso nueve: a centrocampo rischia un big

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Senza Immobile, di nuovo, fermato da una lesione muscolare di primo grado. Sarri rispolvera la versione falso nueve di Felipe Anderson: il brasiliano si risposterà in mezzo al tridente, ai suoi lati Pedro e Zaccagni. In panchina, con Ciro out, soltanto Cancellieri e Romero. Si fa il calcolo sulle fatiche della partita di Napoli, il tecnico biancoceleste deve decidere chi far rifiatare e chi sfruttare anche in Conference. La squalifica di Marusic per Bologna porta alla sua conferma sulla fascia sinistra: il montenegrino è favorito su Hysaj e Pellegrini, a destra invece verso il rilancio Lazzari, in panchina al Maradona.

CONDIZIONI. Al centro Patric sembra sicuro del posto, al suo fianco uno tra Gila e Romagnoli: l’ex Real ha convinto nel doppio confronto con il Cluj, il classe 1995 è invece appena rientrato dallo stop muscolare e potrebbe non essere rischiato in due gare ravvicinate. Decisione da prendere in extremis. Casale è indietro per domani: ha svolto la rifinitura coi compagni, ma non è al meglio per un fastidio alla rotula (oggi si è riscaldato a parte). A centrocampo Cataldi in regia, Vecino potrebbe tornare a fare la mezzala permettendo a Sarri di risparmiare uno tra Milinkovic e Luis Alberto. Il Sergente è in leggerissimo vantaggio sul Mago.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Provedel, Magro, Hysaj, Romagnoli, Casale, Pellegrini, Luis Alberto, Marcos Antonio, Basic, Romero, Cancellieri. All.: Sarri.

