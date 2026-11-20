Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Un solo dubbio di formazione, quello sul centrale che rimarrà fuori dalla formazione titolare. Con Sutalo ai box, ci sono tre difensori per due posti: Doekhi e Diogo Leite, con Provstgaard impegnato con la nazionale durante la sosta, sono in leggero vantaggio sul danese, che potrebbe riposare almeno nella sfida di domani all'Olimpico. La decisione non è scontata, però sembra questo l'orientamento di Gattuso.

Fuori, oltre a Sutalo (che potrebbe rientrare tra meno di un mese, quindi prima rispetto alle iniziali previsioni), ci sono Marusic, Tavares e Zaccagni. Recuperato Gudmundsson, che darà una mano a gara in corso, non avendo ancora pieno minutaggio nelle gambe. Davanti ci sarà il tridente schierato al Maradona: Isaksen e Noslin esterni con una nuova chance da centravanti per Pinamonti.

A centrocampo non preoccupa Frattesi, sempre in gruppo questa settimana. Fin da martedì mattina è tornato ad allenarsi coi compagni dopo il leggero affaticamento accusato in nazionale. Insieme a lui, come d'abitudine, Belahyane regista e Taylor mezzala opposta. Rovella in panchina, qualche dubbio su Cataldi, che ieri ha accusato un risentimento muscolare. Terzini Floriani Mussolini e Pedraza a chiudere la linea a quattro.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Diogo Leite, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. A disp.: Motta, Renzetti, Lazzari, F. Bordon, Provstgaard, Pellegrini, Dele-Bashiru, Rovella, Cataldi, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Gudmundsson, Serra. All.: Gattuso.