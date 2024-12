FORMELLO - Lazio, Gila e Gigot in gruppo: il punto sui centrali

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Due centrali tornano in gruppo, uno ancora differenziato. Gila e Gigot si rivedono coi compagni, nel pomeriggio si sono riaggregati per la seduta del pomeriggio. Entrambi erano stati sostituiti lunedì sera con l'Inter: lo spagnolo per giramenti di testa, il francese per il doppio colpo subito nell'azione del rigore. Oggi si sono allenati regolarmente. Ha alternato le prove coi compagni e il lavoro a parte invece Romagnoli, alle prese con i problemi al ginocchio sinistro per la distorsione rimediata al Maradona. Rimane in dubbio per la trasferta di Lecce, dove tornerà titolare Castellanos dal turno di squalifica (probabilmente con Dia alle sue spalle). Assente Vecino, non ha smaltito l'infortunio muscolare accusato contro il Ludogorets.

Pubblicato il 18-12