FORMELLO - Lazio, Guendouzi in gruppo. C'è Mandas, Vecino da valutare

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Eccolo qui, Guendouzi. Primo allenamento in gruppo per il francese, sbarcato ieri a Roma. Visite mediche immediate e oggi pomeriggio coi nuovi compagni per la seduta inaugurale. Verrà convocato per la trasferta di Napoli, Sarri potrebbe sganciarlo nella ripresa. Complicato immaginarlo titolare anche se l'ex Marsiglia si è presentato in un buon stato di forma. Come mezzala destra resta in vantaggio Kamada, anche perché Vecino (che era in ballottaggio con il giapponese) si è fermato in anticipo durante l'ultima sgambata, probabilmente per un problema muscolare. L'uruguaiano è da valutare, nella rifinitura di domani mattina si capirà se rischia il forfait o se si è trattato di un semplice stop precauzionale. Aggregato anche Mandas, portiere acquistato dall'Ofi Creta. Non tornerà in Grecia in prestito, rimarrà alla Lazio come secondo o terzo portiere. Le gerarchie tra lui e Sepe, alle spalle di Provedel, verranno definite da Sarri.

Sfida ai campioni d'Italia

Qualche dubbio in più c'è rispetto alla sfida con il Genoa. Sia a centrocampo, sia in difesa. Dietro Casale è in vantaggio su Patric, qualche riflessione verrà fatta anche sulle fasce dove nelle prime due giornate sono stati impiegati Lazzari e Marusic. Non hanno brillato un po' come tutto il resto della squadra. Pedro ha svolto un lavoro a parte in campo, poi finalmente si è riunito ai compagni per una porzione di allenamento insieme a loro (le esercitazioni tattiche). Può andare in panchina, dipenderà dalle sensazioni della vigilia. Lo spagnolo, da Lecce-Lazio in poi, non si era mai visto con la rosa. La rifinitura sarà decisiva su tutti fronti, anche e soprattutto per Vecino.