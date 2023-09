FORMELLO - Lazio, il dilemma di Sarri: scelta sul filo tra Kamada e Guendouzi

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Senza paura, con tutti a disposizione. Rifinitura e partenza per Torino, Sarri sfida la Juve e riflette sull’unico dubbio di formazione: chi schierare tra Kamada e Guendouzi per completare il centrocampo insieme a Cataldi e Luis Alberto. Ballottaggio apertissimo, decisione sul filo. Da una parte il giapponese, sbloccato a Napoli, tornato da mercoledì pomeriggio coi compagni dopo gli impegni in Nazionale. Tecnica, velocità di pensiero e di passaggio. Dall’altra il francese, una scarica di energia al Maradona, rimasto a Formello durante il periodo di sosta. Il suo fisico potrebbe fare comodo contro il connazionale Rabiot, per questo spuntarla nella candidatura. Gli altri reparti sono praticamente definiti. In attacco Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile. In panchina si tengono pronti Isaksen, Castellanos e Pedro (si è allenato regolarmente). In difesa Marusic e Hysaj sulla fascia, la coppia Casale-Romagnoli al centro. Tra i pali l’inamovibile Provedel.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Sepe, Mandas, Lazzari, Gila, Patric, Pellegrini, Kamada, Rovella, Vecino, Isaksen, Castellanos, Pedro. All.: Sarri.