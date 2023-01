FORMELLO - Lazio, il dubbio è a destra. Sarri pensa a una conferma in blocco

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, IMMOBILE RISPONDE PRESENTE: IL PUNTO SUL CAPITANO FORMELLO - Capitano miracoloso. Immobile in gruppo per le prove anti-Fiorentina: ora il compito è non trasformare la generosità in un rischio eccessivo per domenica. Ma oggi pomeriggio, in attesa delle prossime valutazioni (rimarranno quotidiane), si è... FORMELLO - Capitano miracoloso. Immobile in gruppo per le prove anti-Fiorentina: ora il compito è non trasformare la generosità in un rischio eccessivo per domenica. Ma oggi pomeriggio, in attesa delle prossime valutazioni (rimarranno quotidiane), si è... WEBTV SASSUOLO - LAZIO, LUIS ALBERTO: "MIGLIOR GARA DI SEMPRE? SE LO DICE SARRI..." La Lazio conquista la prima vittoria di questo nuovo anno e lo fa battendo il Sassuolo in una gara difficile al Mapei Stadium. Tra i protagonisti della vittoria anche Luis Alberto che si è così espresso alla fine del match ai microfoni di Sky Sport:... La Lazio conquista la prima vittoria di questo nuovo anno e lo fa battendo il Sassuolo in una gara difficile al Mapei Stadium. Tra i protagonisti della vittoria anche Luis Alberto che si è così espresso alla fine del match ai microfoni di Sky Sport:... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | SCHIRA: "CREMONESE SU BASIC". QUALE DESTINO PER IL CROATO? Tra le varie voci di mercato che stanno girando in questi ultimi giorni della sessione invernale (comprese le fake news riguardanti l'addio di Vecino, smentite sia dall'agente che dal calciatore stesso), c'è quella che riguarda l'interessamento della... Tra le varie voci di mercato che stanno girando in questi ultimi giorni della sessione invernale (comprese le fake news riguardanti l'addio di Vecino, smentite sia dall'agente che dal calciatore stesso), c'è quella che riguarda l'interessamento della...