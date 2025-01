FORMELLO - Lazio, il rientro di Pedro: Baroni in ansia per Zaccagni

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Il freddo, gli acciaccati, la gestione. Allenamento breve e prettamente atletico, quello di stamattina: rosa in campo intorno alle 11.45 e rientro negli spogliatoi una mezz'oretta dopo. Baroni non accelera ancora la preparazione alla trasferta con il Verona, lo farà tra domani e venerdì mattina, tutte le sedute fino alla rifinitura di sabato sono programmate alle ore 11. Anche oggi sono stati risparmiati i calciatori sulla via del rientro, non solo loro sono rimasti al chiuso saltando la sgambata in campo: nella lista degli "assenti" odierni Dia, Isaksen, Noslin, Lazzari, Patric e Vecino. Gli ultimi naturalmente sono fuori causa per la gara di domenica.

Staff in ansia per le condizioni di Zaccagni: non si è allenato a causa di un lieve affaticamento muscolare, a Formello rassicurano riguardo la sua presenza per domenica, ma andrà monitorato nelle prossime ore. La notizia positiva arriva da Pedro, tornato dalla lesione al muscolo semimembranoso della coscia destra. Salvo sorprese farà parte della lista dei convocati. Spera la stessa cosa Noslin, anche lui si era fermato a Lecce, prova a smaltire definitivamente il trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. Regolarmente in gruppo Ibrahimovic. Il tedesco da ieri è stato aggregato alla rosa, rappresenta un'opzione in più a partire dalla sfida al Bentegodi.