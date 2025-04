FORMELLO - Lazio, il Taty è in gruppo! Isaksen a parte, Noslin fermo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Il Taty in gruppo, è la notizia positiva del giovedì mattina. Castellanos ha smaltito l'infortunio al polpaccio destro, il secondo consecutivo dopo quello rimediato all'adduttore sinistro. Si era rifermato subito, appena rientrato contro il Viktoria Plzen, ora spera di non frenare più e aiutare la Lazio nella fase cruciale della stagione. È mancato tantissimo. Naturalmente il suo impiego sarà graduale: entrerà tra i convocati di Bergamo, nelle gambe ha 20-25 minuti, verranno fatti i calcoli anche per la gara successiva in Norvegia. Il campo sintetico è un "nemico" in più e non si possono rischiare nuovi stop.

Oggi l'argentino ha svolto coi compagni anche le esercitazioni tattiche 6 contro 6. Contro l'Atalanta partirà dalla panchina ed entrerà soltanto in caso di bisogno. Dia è in vantaggio per la maglia da centravanti, anche perché Noslin è rimasto a riposo per il secondo giorno consecutivo. L'olandese ha riportato un problema negli ultimi giorni, andrà valutato da qui a sabato. Stamattina differenziato per Isaksen, tornato dagli impegni con la Nazionale con un problema al tendine della caviglia. L'ha sforzato contro il Toro e per questo a Formello le sue condizioni al momento vengono gestiti. Solo corsa e niente pallone per il classe 2001. Tchaouna in preallarme, può trovare spazio. Confermato il recupero di Tavares, si riprenderà la maglia sulla fascia sinistra, dalla parte opposta Lazzari spera di far parte delle rotazioni e quindi in una chance come terzino destro.

Al centro due maglie per Gila, Romagnoli e Gigot, ci sono altre due sedute per prendere una decisione in merito, quella di domani mattina e la rifinitura di sabato, entrambe fissate alle 11. A centrocampo è squalificato Guendouzi, per la prima volta il francese salterà una gara di campionato. Scontato il tandem Rovella-Vecino, con ogni probabilità verranno supportato dall'utilizzo sulla trequarti di Dele-Bashiru, all'andata il nigeriano aveva colpito l'Atalanta partendo da quella posizione. Deve farsi perdonare la pigrizia sul gol incassato dal Torino.