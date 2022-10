FORMELLO - Lazio, Immobile c'è: il punto sulla seduta. E Cataldi...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - La notizia che tutti quanti aspettavano: Immobile ha svolto una parte di allenamento in gruppo. Ciro è entrato in campo in ritardo rispetto al resto della squadra, poi ha effettuato un riscaldamento differenziato e si è unito ai compagni per svolgere le prove tattiche anti-Spezia. Ha partecipato anche alla partitella conclusiva a spazi ridotti. Dopo gli accertamenti di ieri era aumentato sensibilmente l'ottimismo sul suo conto, la sgambata odierna ha confermato i progressi fisici. È stato soltanto il primo test in vista della sfida contro lo Spezia, la speranza è che le sensazioni positive vengano ribadite nella rifinitura di domani. L'edema alla coscia sembra riassorbito. Se Immobile darà garanzie verrà impiegato al centro del tridente, tra 24 ore verrà fatta un'ultima valutazione sui rischi che comporta il suo utilizzo nel lunch match di domenica.

OTTIMISMO. Quello dell'attaccante non è l'unico aggiornamento confortante. Anche Cataldi, ieri colpito duro sotto al ginocchio, ha completato regolarmente la seduta. Non ci sono dubbi sulla sua presenza, si muoverà in regia tra Milinkovic e uno tra Luis Alberto e Vecino. Il Mago potrebbe ricevere una chance dall'inizio, l'uruguaiano durante la sosta è stato impegnato in due gare (una da titolare) con la Nazionale. Davanti, con Ciro ok, si giocano il posto Zaccagni e Pedro a sinistra. Felipe Anderson la certezza a destra. L'unico forfait assodato è quello di Casale, fermo per la lesione muscolare rimediata a Cremona. Lazzari è rientrato ieri, è in ballottaggio con Hysaj, era fuori da Lazio-Verona dello scorso 11 settembre. Marusic a sinistra, al centro la coppia Patric-Romagnoli.

Pubblicato il 30/09 alle 16.45