FORMELLO - Lazio, Immobile da staffetta. Tutti i dubbi di Sarri...

FORMELLO - Due infortunati (Romagnoli e Radu), uno squalificato (Romero). Tutti gli altri a disposizione e pronti ad alimentare i ballottaggi europei. Dubbi in ogni reparto. Partendo dall’attacco: Immobile cerca gol e minutaggio, la speranza è che ritrovi continuità di rendimento segnando, sbloccandosi con il Cluj. Ciro dovrebbe iniziare il match per poi uscire in una staffetta programmata. Zaccagni è squalificato per Salerno, per questo verrà impiegato a sinistra. Il punto interrogativo è sulla corsia opposta: Felipe Anderson in vantaggio su Pedro e anche l’opzione Cancellieri, oggi comunque testato come centravanti alternativo.

SFIDE. A centrocampo verso il rilancio Marcos Antonio, il suo impiego dovrebbe spingere Sarri a tenere fuori almeno uno tra Milinkovic e Luis Alberto. Non è da escludere un terzetto completamente diverso rispetto a quello anti-Atalanta: Vecino e Basic ai lati del brasiliano. Cataldi dovrebbe rifiatare in vista di domenica. In difesa Lazzari e Hysaj sono favoriti su Marusic e Pellegrini (più facile un suo ingresso in corsa). Al centro Patric con uno tra Casale e Gila. Tra i pali il “dilemma” è tra Provedel e Maximiano, reduce dall’errore in Coppa Italia con la Juventus. Per questo sembra il pole l’ex Spezia.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Vecino, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Magro, Marusic, Gila, Pellegrini, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Cancellieri, Pedro. All.: Sarri.