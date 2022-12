FORMELLO - Lazio, Immobile fermo. Ritmi meno intensi per 4 giocatori

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Di mattina, in campo per l’ennesimo allenamento di questa preparazione-bis. Sarri chiamato a un doppio compito: mettere benzina nelle gambe della rosa e gestire le condizioni dei calciatori affaticati dai carichi dell’ultima settimana di lavoro a Formello. Si rimarrà nel centro sportivo fino a sabato (sempre allenamento di mattina, per domani invece è prevista una nuova doppia), poi domenica libera e lunedì partenza per Belek, in Turchia, dove verrà svolto il mini-ritiro di 5 giorni con due amichevoli in programma. Oggi, in attesa di Vecino e Milinkovic (ancora esentati visto gli impegni al Mondiale), sul campo non si vedono Basic (febbricitante) e Immobile. Ciro, dalla ripartenza delle sedute post-sosta, finora non aveva saltato mezza sgambata. In gruppo si è rivisto Gila, ieri a riposo, stamattina esentato soltanto dalla partitella di chiusura a spazi ridotti. Ok Romagnoli, Patric e Marcos Antonio, seppur a ritmi meno sostenuti: per loro lavoro atletico a un’intensità inferiore.