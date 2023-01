FORMELLO - Lazio, Immobile guida la ripartenza! Recuperato Cataldi

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Tutto pronto per la ripartenza. Ciro davanti, che bellezza! Riprende il campionato e c’è Immobile al centro dell’attacco, l’ultima volta era successo il 16 ottobre contro l’Udinese, data di inizio dei suoi problemi muscolari. Il bomber biancoceleste s’è rigenerato durante la sosta, anche stamattina ha guidato il reparto offensivo nelle prove tattiche della rifinitura. Ai suoi lati Felipe Anderson a destra, mentre a sinistra ballottaggio aperto tra Zaccagni e Pedro. Il primo è in leggero vantaggio. Stamattina, come ieri, l’unico assente è stato Gila (contusione al piede).

SCELTE. Recuperato Cataldi (lombalgia), mentre Luis Alberto (versamento al ginocchio) alla fine non è stato inserito tra i convocati. Il registra sarà impiegato dall’inizio con Milinkovic e uno tra Vecino e Basic. Occhio al croato, insidia la maglia dell'uruguaiano: "Sergej e Matias non sono al 100%", ha spiegato Sarri in sala stampa. Uno dei due laziali impegnati al Mondiale potrebbe essere escluso per Basic. Il dubbio sul Mago invece s'è dissolto a fine conferenza: vista la settimana piena di assenza, sarebbe partito nettamente svantaggiato nella corsa alla maglia, ma a sorpresa è rimasto fuori dalla lista per Lecce. Sente ancora dolore quando calcia. In difesa favorita la coppia Casale-Romagnoli con Lazzari e Marusic sulle fasce. Patric ha smaltito l’infiammazione al ginocchio e prova a contendere il posto all’ex Verona. Tra i pali Provedel, non ci sono dubbi.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Hysaj, Patric, Radu, Bertini, Marcos Antonio, Vecino, Pedro, Romero, Cancellieri. All.: Sarri.