FORMELLO - Lazio, Immobile in campo: differenziato. Lazzari accelera

FORMELLO - Immobile in campo, seppur per un lavoro differenziato. Una notizia positiva, all'indomani del ritiro azzurro abbandonato per un affaticamento muscolare. Scarpe da ginnastica ai piedi, ritmo blando, un segnale confortante in vista della trasferta di domenica con il Milan. Ci sono altri tre allenamenti, rifinitura di sabato compresa, per rispondere presente e guidare l'attacco biancoceleste a San Siro. Ciro oggi pomeriggio ha iniziato la sgambata al chiuso, poi ha ultimato lo scarico sul terreno di gioco. Insieme a lui c'era Akpa Akpro, impegnato nell'ultima settimana con la Costa d'Avorio. A Formello stanno rientrando man mano tutti i nazionali, per Milinkovic la seduta si è svolta esclusivamente in palestra. La preparazione entrerà nel vivo tra 48 ore. Sarri intanto spera di recuperare Lazzari, a parte per il secondo giorno di fila: sta smaltendo il problema muscolare al polpaccio destro, dovrebbe farcela a entrare tra i convocati, al massimo comunque dovrebbe andare in panchina. Per il terzino oggi corsa, skip, mobilità articilare, cambi di direzione, allunghi ed esercitazioni con il pallone. Quasi pronto per riaggregarsi ai compagni.

Pubblicato il 8/9