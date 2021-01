FORMELLO - Lazio, Immobile per la rivincita. Luis e Milinkovic ok

FORMELLO - Luis Alberto recupera, Milinkovic regolarmente in gruppo dopo il giorno di riposo supplementare, Immobile guida il tentativo di rivincita sull’Atalanta. Inzaghi ritrova i suoi big per il secondo round di campionato, l’unico a cui dovrà rinunciare (oltre ai lungodegenti) sarà Caicedo, assente anche durante la rifinitura a causa della fascite plantare. La coppia d’attacco sarà formata da Correa insieme alla Scarpa d’Oro: la spunterà il Tucu, Muriqi l’arma dalla panchina nonostante l’ultima buona prova. A centrocampo rassicurazioni da Milinkovic e Luis Alberto: affiancheranno Leiva, rientrato dal turno di squalifica di mercoledì.

PIANO. Sulle fasce Lazzari a destra e Marusic traslocato a sinistra. Out Cataldi, si è riformato dopo la convocazione in Coppa Italia, aveva appena risolto un problema al flessore. In difesa rinviato l’esordio di Musacchio: Inzaghi sceglierà Patric nella linea a tre con Acerbi (in mezzo) e Radu (centrosinistra). Tra i pali Reina, alle sue spalle i baby Alia e Gabriel Pereira. Strakosha è alle prese con un problema alla cartilagine del ginocchio, dovrebbe riaggregarsi entro metà della prossima settimana.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp.: Alia, G. Pereira, Musacchio, Hoedt, Akpa Akpro, Parolo, Escalante, Fares, Lulic, Pereira, Muriqi. All.: Inzaghi.