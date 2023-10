FORMELLO - Lazio, Immobile risponde presente! Ciro subito in gruppo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Immobile in campo, non si arrende mica. Accertamenti effettuati in giornata, lesione al flessore scongiurata, nel pomeriggio Ciro ha risposto presente per la seduta coi compagni. Riscaldamento in gruppo così come l'attivazione atletica, poi ha lavorato a parte con gli altri titolari di Glasgow per una gestione delle fatiche accumulate. La rosa è stata divisa parzialmente, poi è tornata insieme per le prove tattiche dell'antivigilia. La notizia positiva, naturalmente, è la risposta immediata del bomber. Andrà almeno in panchina contro l'Atalanta.

Le decisioni verranno prese domani dopo la rifinitura a Formello (in programma alle 16.15), in attacco comunque dovrebbe toccare a Castellanos viste le condizioni del capitano. Nel tridente scalpita Pedro dopo il gol vittoria con il Celtic, potrebbe rischiare il posto Felipe Anderson sulla fascia destra. A centrocampo Rovella e Cataldi si giocano il posto in regia, di conseguenza verrà scelta la mezzala destra tra Kamada, Guendouzi e Vecino (utilizzabile anche davanti alla difesa). Marusic prenota il posto a destra, a sinistra uno tra Hysaj e Pellegrini.

