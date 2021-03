FORMELLO - Lazio, Inzaghi fra incertezze e dubbi da sciogliere. Radu corre

Incertezze e dubbi alla vigilia del Torino per la Lazio, in attesa di sapere se la sfida dell'Olimpico si disputerà o meno. Simone Inzaghi ha svolto la rifinitura mischiando le carte. I fratini ruotano per l’intero allenamento non dando indicazioni precise. Davanti potrebbe riposare uno fra Correa e Immobile, più probabile che sia l'argentino a restare in panchina, con Caicedo favorito per una maglia davanti. Non si è allenato Marusic, che però anche la scorsa settimana si era gestito visto il suo impiego costante e forsennato negli ultimi mesi. Lazzari è infortunato, si spera che abbia evitato uno stiramento muscolare. Per questo il montenegrino, salvo imprevisti, occuperà la corsia di destra, mentre a sinistra uno fra Lulic e Fares, con quest'ultimo stavolta favorito. In mezzo Inzaghi potrebbe rilanciare Escalante, squalificato col Bologna e decidere se risparmiare o meno uno fra Milinkovic e Luis Alberto. Sperano in una chance Parolo e Cataldi, a meno che il primo non indietreggi in difesa, dove vige il solito rebus dovuto all’emergenza. Acerbi dovrebbe essere confermato sul centro-sinistra, a destra ballottaggio Patric-Musacchio, al centro proprio Parolo, in leggero vantaggio su Hoedt. In porta spera nel rilancio Strakosha, domani le decisioni definitive quando la Lazio capirà se dovrà scendere effettivamente in campo oppure voltare pagina verso il match contro la Juventus. Radu si è allenato in modo differenziato, corsetta blanda e qualche allungo. Recupero difficile ma ci prova per il match di sabato.

Probabile formazione

LAZIO (3-5-2) - Strakosha; Patric, Parolo, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Caicedo Immobile. All. Inzaghi.