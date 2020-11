FORMELLO - Lazio, Inzaghi senza Immobile: Radu e Luis Alberto dal 1'

FORMELLO - Inizia l’allenamento senza Immobile, Leiva e Strakosha, usciti con le proprie vetture dal centro sportivo dalle 15 alle 15.30. In campo, però, un’ora dopo si vedono Luis Alberto, Lazzari e Djavan Anderson, a disposizione per la sfida di domani con la Juventus. Inzaghi, con i primi tre calciatori bloccati, ritrova almeno forze fresche a centrocampo. Le prove tattiche svelano il probabile rilancio di Luis Alberto nel blocco dei titolari. Lo spagnolo dall’inizio, come lui anche Radu, recuperato dall’infortunio muscolare e appena reinserito nella lista per il campionato. Lazzari, invece, dovrebbe partire dalla panchina: sulle fasce sono stati testati di nuovo Marusic a destra e Fares a sinistra. Il “Mago” in mezzo nel terzetto con Milinkovic e Cataldi, schierato in regia in assenza di Leiva. Ballottaggio aperto tra il classe 1994 e Parolo, tra le “riserve” durante la rifinitura.

PROVE. “A oggi sono disponibili tutti”, aveva confidato Inzaghi prima dell’inizio dell’allenamento. Poco dopo ha dovuto mandare in scena le esercitazione tattiche senza Strakosha, Leiva e Immobile. Sperava di averli tra le opzioni. Toccherà a Reina tra i pali, in difesa scelti Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Patric e Hoedt dalla panchina, dove dovrebbero trovare posto anche Parolo e Akpa Akpro. In attacco confermata la coppia Correa-Muriqi. Caicedo, salvo ripensamenti, verrà riutilizzato come carta preziosa per il secondo tempo. Tra i convocati troverà spazio Raul Moro.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Correa, Muriqi. A disp.: Alia, Furlanetto, Armini, Patric, Hoedt, Lazzari, Akpa Akpro, Pereira, Parolo, Djavan Anderson, Moro, Caicedo. All.: Inzaghi.