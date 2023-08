FORMELLO - Lazio, Kamada lavora doppio. E si rivede Kamenovic…

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - In campo soltanto le riserve di ieri, tranne uno. Kamada lavora doppio a Formello: niente scarico, solo ricarico. Il giapponese, schierato dall’inizio a Latina, non ha svolto la seduta di stamattina in palestra, ma sul campo per un allenamento aggiuntivo. Riscaldamento ed esercitazioni tecniche in gruppo, poi si è staccato per le “vasche” lungo la fascia: allunghi e ripetute, deve recuperare una buona condizione il prima possibile. Al Francioni ha dato comunque buonissimi segnali. A parte l’ex Eintracht, si sono visti soli i calciatori impiegati parzialmente nell’ultima amichevole. Coi compagni Cancellieri, ieri nemmeno in panchina, così come Maximiano, l’unico a disposizione neanche fatto entrare.

SORPRESA. In mattinata è rispuntato a sorpresa Kamenovic, mai con la rosa quest'estate. Primo allenamento in gruppo per il serbo, che cercherà una soluzione nelle ultime settimane di mercato. Da valutare Pedro e Hysaj, alle prese con un problema alla caviglia (lo spagnolo) e un’infiammazione al tendine d’Achille (l’albanese). Marcos Antonio è ai box per una lesione alla coscia destra, sicuramente out per Lecce. Domani giornata di riposo per la squadra, poi per mercoledì è prevista una doppia sgambata. Ci si avvicina di corsa all’esordio in campionato.