FORMELLO - Lazio, la ripresa: infermeria vuota, Sarri sprona il gruppo

FORMELLO - Seduta di scarico mattutina. Sarri grida in campo per dettare i tempi dell'allenamento tecnico e del lavoro atletico al Fersini: ci sono i calciatori non impiegati ieri a Marassi o entrati nel corso della ripresa. I titolari rimangono in palestra ed evitano le fatiche della sgambata di ripresa. Due portieri (Reina e Adomonis) più 12 giocatori di movimento sul terreno di gioco: Radu, Hysaj, Luiz Felipe, Kamenovic, Akpa Akpro, Cataldi, Basic, Moro, Cabral, Romero, Pedro e il baby Bertini. Domani il gruppo tornerà unico e si comincerà a preparare la sfida con il Torino, in programma sabato alle 20.45. Tutti a disposizione, l’infermeria si è svuotata: Radu è tornato tra i convocati contro il Genoa (aveva saltato per la fascite plantare Venezia, Roma e Sassuolo), anche Luiz Felipe ha risolto il trauma distorsivo al ginocchio rimediato in Nazionale. Ieri erano entrambi in panchina. Le scelte per il match con i granata cominceranno a delinearsi nei prossimi giorni, finalmente Sarri ha soltanto dubbi tecnici e non dettati da emergenze legate a infortuni.