FORMELLO - Lazio, la ripresa: Patric a riposo, Vecino può tornare titolare

FORMELLO - Ripresa a Formello dopo le 24 ore di riposo concesse da Sarri. Due allenamenti per preparare la trasferta di Madrid, quello di oggi e la rifinitura di domani mattina (ore 11). Rovella è squalificato per il match con l'Atletico (nel pomeriggio non era in gruppo), in regia quindi si contendono il posto Cataldi e Vecino, riaggregato in extremis prima della partita con il Verona e ora possibile titolare in mediana (è in vantaggio).

L'uruguaiano in Champions ne ha disputate 4 su 4 dal primo minuto (era squalificato nel ritorno con il Celtic). Si fanno i conti ancora con l'infermeria: Romagnoli ci prova per l'Inter (distrazione al polpaccio), Isaksen (lesione distrattiva al retto femorale) e Patric (polpaccio) si sono fermati in Coppa Italia con il Genoa. Lo spagnolo ha riposato anche oggi, c'è solo la vigilia di domani per rientrare in tempo.

Al centro della difesa potrebbe rivedersi, quindi, la coppia Casale-Gila, già impiegata al Bentegodi. Davanti due maglie per Felipe Anderson, Zaccagni e Pedro, i dubbi riguardano anche il centravanti: ballottaggio aperto tra Castellanos e Immobile, con il Celtic decisivo con l'ingresso nella ripresa. Sarri potrebbe riproporre il copione risparmiando un'ora a Ciro in vista del big match con l'Inter.