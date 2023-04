FORMELLO - Lazio, la ripresa: riecco Marusic, Immobile prenota la maglia

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Ripresa con il sorriso a 32 denti. Stamattina seduta di scarico a Formello, in campo come al solito soltanto i calciatori non utilizzati o impiegati parzialmente da Sarri. Soltanto palestra per i titolari. Il tecnico ha un’intera settimana a disposizione per preparare la sfida di sabato con la Juventus, le prove tattiche scatteranno nella giornata di mercoledì (è prevista una doppia). Per domani, invece, sono state concesse 24 ore di riposo. Tornerà tra le opzioni Marusic, salvo sorprese si riprenderà la fascia destra al posto di Lazzari, colpito duro a Monza. L'ex Spal è uscito zoppicando. Immobile, rilanciato a gara in corsa all’U-Power Stadium, ha completato l’ennesima sgambata e prenota la maglia al centro del tridente per il big match coi bianconeri. Gila l’unico assente per motivi fisici. Lo spagnolo, convocato dalla Spagna Under 21, è tornato con un problema al piede.