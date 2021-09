FORMELLO - Lazio, la ripresa: scarico per i titolari, Muriqi decide la sfida

FORMELLO - In campo solo i calciatori non impiegati dall'inizio ieri a Milano. Sarri riprende gli allenamenti con tutti i titolari di San Siro che rimangono in palestra. Soltanto Luis Alberto svolge una corsetta differenziata in scarpe da ginnastica. Aggregati tanti ragazzi della Primavera (vittoria 1-2 sabato a Perugia), alimentano un gruppo a metà per la prima seduta settimanale. Da domani si comincerà a preparare la trasferta con il Galatasaray. Sperano in una chance i giocatori finora meno impiegati: da Strakosha a Radu, da Cataldi a Escalante, da Basic a Zaccagni. Passando naturalmente per Muriqi, oggi in gol nella partitella che ha chiuso la sgambata. Sarri dovrà decidere come impostare la formazione di giovedì, se ricorrere in modo massiccio al turnover. Discorso a parte Lazzari: si era fermato contro lo Spezia (polpaccio destro), ieri è entrato nel secondo tempo, potrebbe tornare dal primo minuto a meno che l'allenatore non decida di risparmiarlo in vista della prossima gara di campionato. Scelte da definire tra domani e la rifinitura di mercoledì prima della partenza per la Turchia.

Pubblicato il 13/09