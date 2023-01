FORMELLO - Lazio, la seduta di Immobile: il Mago c'è, manca Gila

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - In gruppo dal riscaldamento fino alle prove tattiche, poi risparmiato per la partitella conclusiva. Ciro Immobile si è allenato con la squadra rassicurando staff tecnico e tifosi. A Lecce aveva abbandonato lo stadio zoppicando leggermente, oggi pomeriggio si è mosso con disinvoltura in campo fino alla prudenza ribadita a fine sgambata, quando si è preferito tenerlo a riposo e al riparo da eventuali contusioni. Il bomber guiderà l'attacco della Lazio domenica contro l'Empoli, non ci sono dubbi. Così come non sembrerebbero esserci più punti interrogativi sulla convocazione di Luis Alberto, coi compagni per l'intero allenamento: è il secondo di fila che succede. Il Mago si gioca il posto con Vecino, leggermente avanti visti i giorni di stop dello spagnolo a causa di un problema al ginocchio sinistro. L'unico assente è Gila, ai box per una brutta botta al piede. Per il resto a disposizione l'intero organico. La rifinitura è fissata per domani pomeriggio.