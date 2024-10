FORMELLO - Lazio, Lazzari in gruppo: si rivede Zaccagni, gestione Guendo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Lazzari in gruppo, è la prima notizia alla ripresa degli allenamenti. Baroni ha tempo limitato per preparare il turno infrasettimanale, i dubbi sulle rotazioni sono alimentati dalle condizioni di Guendouzi e Zaccagni, oggi entrambi in campo per un lavoro differenziato. Il francese dovrebbe essere risparmiato, è ancora alle prese con i dolori al mignolo del piede, al suo posto si candida Vecino nel tandem con Rovella. Il capitano, invece, si è rivisto a Formello dopo il forfait con il Genoa: sabato era stato provato tra i titolari, nella notte ha accusato un forte attacco gastrointestinale, è stata addirittura necessaria una visita all'ospedale. La presenza di oggi dovrebbe comunque spingere Baroni alla sua convocazione, soltanto dalla rifinitura di domani (ore 11) si capiranno le possibilità di titolarità. Noslin rimane in preallarme.

Tra gli acciaccati c'è anche Gila, colpito duro alla coscia destra nel secondo tempo con il Genoa. Oggi il centrale ha abbandonato in anticipo la sgambata, al massimo andrà in panchina. Romagnoli tornerà dalla squalifica, il ballottaggio al suo fianco è tra Patric e Gigot. A destra Marusic ancora in vantaggio su Lazzari, appena recuperato dalla lesione al retto femorale. Dubbione a sinistra tra Tavares e Pellegrini, Baroni è di fronte a tante scelte delicate, può spuntarla l'italiano, si riflette sulle fatiche accumulate e sul turnover da applicare. Pedro scalpita sulla trequarti, la sensazione è che partirà dalla panchina uno tra Dia e Castellanos, entrambi testati come centravanti nel pomeriggio. Più Tchaouna di Isaksen a destra, c'è un altro allenamento per tirare le somme.

