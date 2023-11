FORMELLO - Lazio, Lazzari punta alla conferma. Davanti Ciro in pole

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Un solo assente (Casale infortunato, out per circa un mese) e via di corsa verso la prossima partita di campionato. La Lazio apre l'undicesima giornata di Serie A di venerdì sera: già domani mattina, quindi, verrà effettuata la rifinitura anti-Bologna. In infermeria c'è soltanto l'ex Verona, finito ko a Rotterdam per una lesione all'adduttore. Tutti gli altri sono a disposizione e sperano di strappare una chance nella gara che precede il ritorno con gli olandesi in Champions League.

Sarri potrebbe confermare quasi per intero la squadra vista lunedì con la Fiorentina: in difesa Lazzari sta dando dei segnali positivi e prova a strappare un'altra occasione. Già con il Sassuolo aveva trovato spazio dal primo minuto, sono arrivati due clean sheet consecutivi in campionato. Con ogni probabilità il cambio ci sarà al centro dell'attacco: Immobile è pronto al ritorno dall'inizio al posto di Castellanos dopo aver realizzato il rigore decisivo con i viola. Il piano del tecnico biancoceleste comprende la sfida europea di martedì e il derby del 12 novembre che chiuderà il secondo tour de force stagionale.

Nel tridente occhio alle maglie sulle fasce: Pedro può spuntarla su Zaccagni, appannato nell'ultimo periodo. Lo spagnolo è in crescita, è stato scelto a Reggio Emilia e poi contro la Fiorentina ha messo dentro il cross del rigore conquistato da Vecino. A centrocampo ballottaggio tra Rovella e Cataldi, le mezzali dovrebbero essere Guendouzi e Luis Alberto. La formazione non verrà stravolta rispetto all'ultimo match disputato all'Olimpico.

