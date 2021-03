FORMELLO - Lazio, Lazzari subito in gruppo: via alle prove anti-Udinese

FORMELLO - Subito la notizia positiva: Lazzari arriva in campo e svolge l'intero allenamento dell'antivigilia. Cerottaggio applicato al mignolo della mano sinistra, unito all'anulare per bloccarlo nei movimenti. L'esterno ci sarà a Udine, non ha saltato nemmeno la seduta di oggi, è a disposizione per la prossima trasferta. I controlli di ieri pomeriggio hanno evidenziato una lussazione (ridotta immediatamente all'Allianz Arena) ed escluso la frattura. Fares, l'altro infortunato di Monaco, rimane invece a riposo e salterà la partita di domenica. Per l'algerino distorsione al ginocchio sinistro, lo stesso operato all'inizio della scorsa stagione per la lesione al legamento crociato. L'ex Spal sfrutterà la sosta per rientrare in vista di Lazio-Spezia (3 aprile).

PROVE. Inzaghi comincia a riflettere sulle scelte anti-Udinese, in attacco dovrebbe schierare la coppia Immobile-Caicedo. Entrambi sono rimasti a riposo in Champions. In regia riecco Leiva, un altro di quelli che ha rifiatato. Ai suoi lati Milinkovic e Luis Alberto, sugli esterni potrebbero rivedersi Lazzari a destra e Marusic a sinistra. In difesa dipende da Radu e dalla posizione di Acerbi, stamattina testato sul centrosinistra. Se al romeno verrà risparmiata la terza gara in dieci giorni (è appena rientrato dall'intervento di ernia inguinale), allora in mezzo si giocheranno la maglia Hoedt e Parolo. Sul centrodestra ballottaggio tra Patric e Musacchio con lo spagnolo favorito.