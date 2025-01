FORMELLO - Lazio, le mosse di Baroni: chance Pellegrini, Tchaouna trequartista

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Le squalifiche e le assenze, deve essere più forte la voglia di riscatto. Baroni studia le mosse per schienare il Como, dovrà rinunciare ai tre calciatori fermati dal giudice sportivo (Gila, Zaccagni e Castellanos) e agli infortunati (Vecino e Patric). In più, Pedro nemmeno oggi si è allenato con la squadra: al massimo andrà in panchina, ma più o meno sarebbe simbolica come nel derby. Anche Noslin, in campo coi compagni negli ultimi due giorni, non ha ancora recuperato bene dal problema alla caviglia. Senza contare che Tavares, oggi riaggregato, partirà tra le riserve visto che fino a ieri ha lavorato soltanto in modo differenziato. Le scelte sono forzate quasi in ogni reparto. La mossa confermata, comunque, sarà Dele-Bashiru spostato sulla fascia.

Il nigeriano prenderà il posto lasciato da Zaccagni. Salvo sorprese, sarà Tchoauna a muoversi come trequartista centrale con Isaksen confermato a destra. Posizioni intercambiabili. Dia unica punta, non segna dal 4 novembre (Lazio-Cagliari). È il momento ideale per sbloccarsi. A centrocampo, considerando il 4-2-3-1 di partenza, saranno chiamati a un altro sforzo Guendouzi e Rovella. Castrovilli è l’unica opzione alternativa. Dietro, con Gila e Patric out, la coppia scontata è formata da Gigot e Romagnoli. Sulle fasce Lazzari in pole su Marusic, oggi testato da centrale in caso di emergenza. A sinistra Pellegrini favorito su Tavares vista la preparazione del portoghese condizionata dalle fatiche delle ultime gare.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Tchaouna, Dele-Bashiru; Dia. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Hysaj, Tavares, Basic, Castrovilli, Noslin, Pedro. All.: Baroni.