FORMELLO - Lazio, le mosse di Sarri: tanti dubbi a centrocampo, Pedro...

FORMELLO - Va avanti per la sua strada Maurizio Sarri. La partita contro il Bologna si avvicina e la Lazio somiglia sempre di più a quella dello scorso anno. Il dubbio maggiore riguarda il ruolo di regista: Cataldi e Marcos Antonio si giocheranno il posto fino all'ultimo. Oggi pomeriggio l'allenatore ha provato l'ex capitano della Primavera al centro del terzetto completato da Milinkovic e Luis Alberto. Dall'altra parte ai lati del brasiliano spazio a Vecino e Basic. Prove tattiche che lasciano il tempo che trovano, ma comunque indicative a 48 ore dal fischio d'inizio della prima di campionato. Da capire anche quale sarà la scelta in porta: Maximiano è in vantaggio su Provedel, ma attenzione alle sorprese. Accanto a Romagnoli testato Gila. Ancora assente Pedro, che verrà rimpiazzato da Zaccagni. Oltre allo spagnolo non si sono visti nemmeno Acerbi, Akpa-Akpro e Kiyine, tutti in uscita.

Pubblicato il 12/08